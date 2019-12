Himalaya il labrador (Di lunedì 16 dicembre 2019) Himalaya, una tenera cagnolona, come tutti i giorni stava facendo una passeggiata con i suoi padroni. Durante la sua solita passeggiata Himalaya nota qualcosa. Vede Ana e suo figlio Hernan, un bambino di due anni che purtroppo era affetto da una forma di autismo. Quello che successe fu’ incredibile, perché all’improvviso Himalaya si fermò e andò incontro al piccolo. Il piccolo inizialmente intimorito da Himalaya prese coraggio ed iniziò ad accarezzarla. Si creò un momento magico, in quanto Himalaya stava facendo proprio da mamma al piccolo, lo coccolava, giocava insieme a lui e faceva di tutto per mantenerlo al caldo e tranquillo. La madre Ana dichiarò che il bimbo che piangeva spesso e che non aveva rapporti con gli altri bambini era improvvisamente diventato estroverso e aperto con ...

