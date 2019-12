Edoardo Leo sulla fiction Ognuno è perfetto | “Non è stata una passeggiata”

Leggi la notizia su lanostratv

Ognuno è Perfetto anticipazioni, Edoardo Leo (Ivan): "Sapevamo che sul set non sarebbe stata una passeggiata" Andrà in onda oggi, lunedì 16 dicembre 2019, alle 21.20 su Rai1 la prima puntata della nuova fiction Ognuno è Perfetto, con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. E proprio il primo, in vista del debutto della serie tv, si è raccontato con un'intervista pubblicata sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale VeroTV. Nell'intervista Edoardo Leo ha parlato molto del personaggio che interpreta in Ognuno è Perfetto: Ivan. E' il papà di Rick, un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down … Sul set sapevamo tutti che non sarebbe stata una passeggiata rilassante questa fiction, ma il regista è riuscito ugualmente a tirare fuori il meglio da ognuno di noi ha dichiarato, aggiungendo poi: "Il clima era spensierato e all'insegna

