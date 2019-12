Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'Aquila - "Oggi avremmo dovuto collocare nel sitoalcune piante ma ildell'Aquila ci ha imposto di non farlo - spiega il portavoce deiNoMario Pizzola in riferimento allo stop alla manifestazione di- ci ha espressamente vietato per ordini di sicurezza pubblica di realizzare questa iniziativa. Riteniamo che questo provvedimento delsia undie una violazione dei principi costituzionali del nostro Stato di Diritto''. ''Perdi zelo avevamo segnalato questa iniziativa alla polizia, in realtà non ci competeva perché in base all'art.17 della Costituzione solo le riunioni in luogo pubblico vanno preventivamente segnalate - prosegue Pizzola - Questa non era né una riunione né una manifestazione, era semplicemente un'azione simbolica per attestare che questo ...

abruzzo24ore : Centrale Snam: comitati Sulmona da questore eccesso di potere - ChiaraBuccini : RT @Zac7Redazione: +++ #Sulmona #Abruzzo Alberi a Case Pente: arriva il divieto del questore Stamattina era prevista la piantumazione nell’… - abruzzoweb : CENTRALE SNAM: TENSIONE A SULMONA , 'PIANTUMAZIONE ALBERI VIETATA DA QUESTORE' -