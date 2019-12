Bufera sul manifesto con «Gesu eccitato con un bambino» Furia Meloni | «Uno schifo

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Denunciato e rimosso in meno di un’ora. La leader di Fratelli d’Italia Giorgiaha pubblicato su suoi social uno dei manifesti affissi al museo Macro di Roma, dedicato all’arte contemporanea. Nel poster si vede una figura simile a Gesù toccare la testa di unin ginocchio, con una chiara erezione sotto le vesti. Il titolo toglie ogni dubbio: «Ecce homo erectus». View this post on Instagram Il sindaco Raggi rimuova IMMEDIATAMENTE questoesposto al Museo di arte contemporanea di Roma. Non riesco a capacitarmi di come qualcuno abbia potuto autorizzare uno scempio di questa gravità all'interno di un museo comunale della Città Eterna. Questa vergogna deve sparire subito e i responsabili siano sanzionati. A post shared by Giorgia(@giorgia) on Dec 16, 2019 at 5:52am PST Fonte: Instagram La denuncia di Giorgia ...

