Aumentano gli italiani che emigrano all' estero | in 10 anni partiti più di 180mila laureati

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono sempre di più gliche scelgono di andare a vivere all’, mentre per la prima volta in 5diminuiscono le immigrazioni nel nostro Paese, con un netto calo soprattutto degli arrivi dall’Africa. È la fotografia scattata dall’Istat nel rapporto Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente-Anno 2018.Il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l’è di 157 mila unità, in aumento dell′1,2% rispetto all’anno precedente. Le emigrazioni dei cittadinisono il 74% del totale (116.732). Se si considera il numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche dall’di cittadini), pari a 46.824, il calcolo del saldo migratorio con l’degli(iscrizioni meno cancellazioni anagrafiche) restituisce un valore negativo di 69.908 ...

