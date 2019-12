Usa | le più grandi catene di alberghi sotto accusa | “Hanno ottenuto profitti dallo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Leere Hilton, Intercontinental e Best Western, sonote di averguadagnisfruttamento della prostituzione. Sono tredici le donne che incolpano ledi hotel di aver ignorato volontariamente i segnali che lo sfruttamento sessuale stava avvenendo nelle loro stanze. Secondo gli avvocati dell’il caso dimostra il fallimento di tutto il settore nell’impedire il fenomeno. Donne e bambini sarebbero stati tenuti prigionieri, abusati e costretti a prostituirsi nelle stanze diin tutti gli Stati Uniti. Il processo è stato avviato questa settimana in una corte federale di Columbus, nell’Ohio, e riunisce tredici cause diverse presentate negli stati di Georgia, Massachusetts, New York, Ohio e Texas. È la prima volta che il settoreero fronteggia un’azione legale. Lo studio di avvocati di New York Weitz & ...

francescoseghez : Le elezioni svelano una dinamica ormai ricorrente in Uk, Italia, USA ecc.: la polarizzazione tra centro e periferi… - heather_parisi : Io ballerina tu Tarzan è il massimo che può scrivere una ballerina USA? Non è discriminante valutare i pensieri non… - AdriMCMLXI : RT @Siciliano741: @pvergari @soniabetz1 @Musumeci_Staff @AdriMCMLXI @ErmannoKilgore @fabiopi1000 @lvoir @semplicefabio @ofresialee @frau101… -