Se si deve fare un intervento | la Popolare di Bari va nazionalizzata | ha

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sulla bancadi"vogliamo intervenire in due modi". Lo ha detto Luigi Di Maio. "La prima cosa in Consiglio dei ministri si portano nomi e cognomi di chi ha preso i soldi e non li ha restituiti, i soliti prenditori vicini alla politica, non gli imprenditori onesti che tirano avanti la carretta - ha spiegato. Il secondo modo è "conoscere tutti i verbali delle ispezioni fatte da chi doveva controllare perché questo buco nella banca non lo ha fatto un alieno". "L'avrà fatto qualcuno in particolare anche per forse omessi controlli. Dopo di che se siunquella banca va, torna agli italiani e cominciamouna banca pubblica per gli investimenti per aiutare le imprese sul territorio. Noi ci prendiamo la banca e cominciamo a prestare i soldi alle imprese oneste sul territorio", ha sottolineato. "Vorrei dire una cosa anche con molta cordialità ...

