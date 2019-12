Pisa | corre la maratona e ha un malore poco dopo | muore soffocato da un boccone

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lavinia Greci La vittima è un podista 35enne di origini maltesi, che si è sentito malela corsa nel ristorante dove si era fermato con gli amici. Inutili i tentativi di socrlo Prima ha corso ladi, in programma ieri mattina nella città toscana, poi, una volta raggiunto il ristorante dove voleva pranzare con gli amici, si è sentito male ed è morto subito, intorno alle 13.40. È accaduto ieri pomeriggio a Ryan Paul Tonna, un 35enne di nazionalità maltese, che potrebbe aver perso la vita a causa di soffocamento,che ungli sarebbe andato di traverso. I soccorsi Secondo quanto riportato da Il Tirreno, i soccorsi avrebbero raggiunto immediatamente l'uomo, che si trovava in un ristorante di piazza dell'Arcivescovado, nel centro della città toscana. In base alle prime ricostruzioni, i sanitari non sarebbero riusciti a salvarlo. La polizia, ...

