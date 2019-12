Palacio esulta | «Abbiamo vinto contro una squadra che gioca bene»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Rodrigoha commentato ai microfoni di DAZN l’importante successo del Bologna sull’Atalanta grazie ad una sua rete e a quella di Poli Rodrigoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la bella vittoria del Bolognal’Atalanta grazie ad una rete sua e una di Poli. Le parole dell’argentino. STATO DI FORMA – «Sto, mi alleno molto per stare così. Sono contento per la vittoria,unachee ti mette in difficoltà» PARTITA – «Dovevamo partire così sennò non vinci. Dovevamo entrare così in campo ed attaccare dal primo minuto» FUTURO – «Vediamo quando finirà la stagione. Se staròcontinuerò» Leggi su Calcionews24.com

