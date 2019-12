Oroscopo 2020 Scorpione | Branko | previsioni astrali di ogni mese

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019): ledei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile Anche per il segno delloledell’didelle riprendiamo dal libro “Calendario Astrologico”, cheha pubblicato di recente e che è possibile acquistare in qualunque libreria. Nell’opera sono presenti, ovviamente, ledell’anno nuovo di tutti i segni, ma noi in questo pezzo ci limitiamo a svelare solo indicazioni relative all’didello, visto che delledegli altri segni ne parliamo in altri articoli. A gennaio lo zodiaco delloparla di una Luna romantica, struggente e sensuale, mentre a febbraio, in particolare a San Valentino, la Luna farà tante promesse. Cielo molto variabile ed eccitante, ma anche tempestoso, quello di marzo, mentre ad aprile ...

