De Laurentiis | «Ibra? Il Napoli non ha bisogno di un altro attaccante» – VIDEO

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il presidente delDeha chiuso le porte all’arrivo di Ibrahimovic durante il mercato di gennaio –Aurelio Deera presente alla festa per i 120 anni di storia del Milan. A margine dell’evento, il presidente delha fatto il punto della situazione in casa azzurra per quanto riguarda sia il campo sia il mercato. «Sintonia totale con Gattuso, è una persona garbata e un grande lavoratore. È un profilo giusto come Ancelotti, che è una persona straordinaria. Ibrahimovic? Ilnon hadi un, c’è già un falso nueve come Mertens e poi abbiamo Llorente». Leggi su Calcionews24.com

