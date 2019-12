Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Anche Sky Sport manda in onda le dichiarazioni di Aurelio Deche di fatto confessa di essere sarrita. «Gattuso è un uomo che la capacità la forza la tenacia di essere uno che in campo ha giocato e che in campo allena, credo molto in lui, mi auguro che i calciatori lo seguano e sappiano che bisogna sacrificarsi. «Il 4-3-3 sarriano è stato osannato da tutta Europa, Gattuso lo ha utilizzato al Milan e sa perfettamente di cosa parliamo. Abbiamo fattoinnesti, c’è chi si ricorda il 4-3-3, mentre altri devono fare inad impararlo. Ibrahimovic non è più la priorità del». L'articolo De: «Iinil 4-3-3 che hail» ilsta.

napolista : De Laurentiis: «I nuovi imparino in fretta il 4-3-3 che ha reso grande il Napoli» Il presidente: «Credo molto in G… - NewsTuttoC : RIVOLUZIONE BARI: DE LAURENTIIS PREPARA NUOVI GRANDI COLPI. REGGINA 10&LODE. PROGETTI&SCIENZA: MONOPOLI GIOCO VINCE… -