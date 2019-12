Albano | prima volta in tv dopo morte madre | la scelta del cantante

Leggi la notizia su gossipetv

(Di domenica 15 dicembre 2019)torna in televisionela scomparsa di mamma Jolanda: apparizione a Settimana Venturaospite a Settimana Ventura oggi: ilè tornato in televisioneladi mamma Jolanda e ha scelto Super Simo per farlo. La conduttrice ha scelto di parlare di tutta la grande carriera di, ripercorrendola sin dal … L'articoloin tv: ladelproviene da Gossip e Tv.

giampiero661MJ : @Simo_Ventura @RaiDue Intervista ad Albano registrata prima della morte della madre.!! - CITTADINOITALI1 : RT @CITTADINOITALI1: Volevo fare le mie condoglianze ad Albano che ha perso sua madre. Gli uomini che amano le donne e le trattano bene, ha… - IdeawebTV : Prima Categoria – Big match tra Ama Brenta Ceva e Scarnafigi, il Sant’Albano Stura può approfittarne… -