Sicilia | Musumeci | ‘voto segreto una vergogna da cancellare’

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Palermo, 14 dic. (Adnkronos) – ‘Il votoall’Ars è unache noi dobbiamo cancellare”. Lo ha detto Nellointervenendo al teatro Vittorio Emanuele di Messina alla manifestazione durante la quale è stato tracciato un bilancio dei primi due anni di attività del gruppo di DiventeràBellissima al Parlamentono. ‘è una pratica di tipo feudale, un mercato del voto parlamentare. Siamo l’unica regione d’Italia ad averlo ancora nei casi che non riguardano voti su persone o etici e di coscienza. è inconcepibile farne ricorso anche sulle leggi di riforma e per questo noi siamo pronti a cancellare questache da oltre 70 anni contraddistingue la storia dell’Ars”.ha aggiunto: ‘Sembra impossibile risolvere in cinque anni tutti i problemi della, eppure abbiamo il dovere e la ...

Agenzia_Ansa : La Corte dei conti certifica un disavanzo di 1,1 miliardi di euro per il 2019 per la Regione Sicilia… - tds1985 : @Musumeci_Staff @GiuseppeConteIT @Regione_Sicilia E cosa ha risposto? 'Non si preoccupi!' o 'vedremo quello che si… - Mainzer : Musumeci a Conte,evitare dissesto Comuni - Sicilia -