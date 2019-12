Sanremo dipendenti Rai indagati per falsi scontrini

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Laura Rio Una vicenda antipatica. Che getta in cattiva luce una Rai già in mezzo al ciclone per la rivoluzione promessa che non parte mai e per le polemiche sulla riduzione del canone. Che aumenteranno ancora dopo questa inchiesta. L'inchiesta, infatti, riguarda fatture ee note spese gonfiate. L'accusa è rivolta a una cinquantina di persone traRai, operai e manager, ma anche albergatori e ristoratori compiacenti, che sonodalla Procura di Roma per una truffa da circa 100mila euro ai danni del servizio pubblico. Secondo Il Messaggero, che ha diffuso la notizia, nel mirino degli inquirenti ci sono le note spese delle trasferte delle edizioni del Festival dal 2013 al 2015 ma anche per la gara ciclistica Milano-. Gliavevano ideato una serie di escamotage per gonfiare i rimborsi: per esempio dormivano in camera insieme ma ...

