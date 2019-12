Salute | niente sesso e chili di troppo | i tanti luoghi comuni sulla menopausa spiegati

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Larovina la vita di coppia e ‘cancella’ ilfacendo calare il desiderio femminile. La terapia ormonale fa ingrassare. Con le vampate’ o l’insonnia bisogna convivere. E ancora: peggiora inevitabilmente la memoria e l’umore rendendo la donna irascibile o ‘triste’. Sono solo alcuni deie delle convinzioni errate (o comunque confuse) che aleggiano intorno alla. “duri a morire che – sottolinea all’AdnkronosBeatrice Ermini, ginecologa al Policlinico Tor Vergata di Roma – nella nostra società sono molto presenti soprattutto quando si parla di donne, di femminile e di sessualità“. Nel caso della“c‘è molta disinformazione e pregiudizio anche sulle terapie a base di ormoni“, sostiene. “È strano che quando si parla di ormoni ...

