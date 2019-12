Playstation 5 non possiede ancora un logo ufficiale

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Se anche voi avete seguito i recenti Game Awards, avrete sicuramente assistito all'annuncio di un paio di titoli, come ad esempio Godfall, i quali sono stati confermati come giochi5, ovvero destinati alla console next-gen di Sony.Come i più attenti avranno sicuramente notato, alla fine del trailer di Godfall era presente a chiare lettere la dicitura "5". La domanda ora è una sola: si tratta del fontper la prossima(e quindi a tutti gli effetti di un), oppure è solo un placeholder?La risposta, a quanto pare, è negativa, dato che si tratta del font base utilizzato nel sitodi Godfall. Si tratta di una situazione interessante, in quanto, solitamente, annunci del genere dovrebbero contenere gli asset grafici necessari per indicare la console di riferimento. Leggi altro...

