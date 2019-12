Oleg Tatarynov di “Tu sì que vales” è l’acrobata modello | decine le foto di nudo sul web

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019)che si è qualificato tra i finalisti dell’edizione 2019 di “Tu sì que. Artista ucraino che si è esibito per il Cirque di soleil, è cresciuto a Madrid con la madre che avrebbe voluto diventasse un impiegato di banca. Bellissimo oltre che straordinariamente preparato,postadisensualissime sul suo profilo Instagram.

Dansai75 : RT @tusiquevales_it: L'energia, la sensualità e la forza di Oleg Tatarynov in un'esibizione da capogiro! Per votare per lui CODICE 12 con… - CIAfra73 : Nella nuova quaterna di #tusiquevales vince Ben Hanlin con il 46% dei voti. Ecco le percentuali: - Ben Hanlin 46%… - Laufan845 : RT @tusiquevales_it: L'energia, la sensualità e la forza di Oleg Tatarynov in un'esibizione da capogiro! Per votare per lui CODICE 12 con… -