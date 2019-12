Mandzukic Juventus | il croato prende tempo Ecco le opzioni

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Lasembrerebbe aver messo sulla lista delle cessioni Mario. Il centravanti non rientra più nei piani di Sarri con un suo addio che sembrerebbe ormai imminente. Nuovi sviluppi sul futuro del calciatore: Paratici ha già pianificato la sua partenza, anche se ilnon è pienamente convinto sulla decisione del nuovo club. Mercatonon ha fretta di decidere Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.comnon avrebbe ancora detto sì a nessuna squadra. Il giocatore, corteggiato da Milan, Manchester United e Borussia Dortmund,per decidere attentamente quale destinazione scegliere per il proseguimento della sua carriera. Per lui ci sarebbero anche le sirene del Qatar oltre a quelle inglesi e teutoniche, con la dirigenza che vorrebbe al più presto far cassa per investire sul prossimo ...

GoalItalia : Mandzukic ci ripensa: a gennaio può lasciare la Juventus e volare in Qatar ?? - infoitcultura : Mercato Juventus, Mandzukic: dal Milan allo United, ecco dove andrà - JuventusPro : Futuro Mandzukic, in arrivo novità: tre nuove offerte straniere per la Juventus -