Liliana Segre | Bisogna dare i premi Nobel a chi li merita veramente Io sono una

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) “a chi li, non a una cittadina molto più semplice comeio. Lasciamo iai”. La senatrice a vitacommenta così la proposta di candidarla alper la Pace arrivando al teatro sociale di Alba (Cuneo) dove riceverà il riconoscimento ‘Tartufo dell’anno 2019’, nel 70/esimo anniversario dell’assegnazione della medaglia d’oro al valore militare della cittadina cuneese simbolo della Resistenza.

VincenzoDeLuca : Le #sardine fanno benissimo a dire no a Casapound. Non si va in piazza coi fascisti. Niente di pregiudiziale contr… - fattoquotidiano : Liliana Segre, il sindaco di Pesaro propone la candidatura della senatrice al Premio Nobel per la Pace 2020 - espressonline : Abbiamo scelto le nostre persone dell'anno 2019. Sono Liliana Segre e Olga Misik. Vi spieghiamo perché sull'Espress… -