Infortunio Koulibaly | tegola per il Napoli | problema muscolare per il difensore

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Si sta giocando-Parma. Brutta partenza per Gattuso, azzurri subito sotto per il gol di Kulusevski. Proprio in occasione del gol si è infortunato ilKalidou. Il senegalese è andato a terra nel tentativo di fermare l’attaccante macedone del Parma. Persi tratta di un, nello specifico ai flessori della gamba destra. Al suo posto è entrato Luperto, nei prossimi giorni saranno rivalutate le condizioni del centrale del. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloper ilper ilCalcioWeb.

annatrieste : Per farvi capire il potere degli occhi secchi dei napoletani: Koulibaly -> errore su gol Parma -> infortunio muscolare IMMEDIATO - Patty_Scermino : RT @annatrieste: Per farvi capire il potere degli occhi secchi dei napoletani: Koulibaly -> errore su gol Parma -> infortunio muscolare IMM… - internewsit : Koulibaly regala gol in Napoli-Parma e infortunio: salta l’Inter? - -