Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2019-2020 | la graduatoria dopo le

(Di sabato 14 dicembre 2019) Therese Johaug è in testa, senza particolari problemi, alladelladeldi sci di. La norvegese resta salda al comando anchela sprint di Davos, cui non ha partecipato. Nellarelativa proprio alladi specialità, invece, stante la permanenza al comando di Maiken Caspersen Falla, la sorprendente vincitrice di oggi, la svedese Linn Svahn, balza in seconda posizione. Oltre la trentesima posizione le italiane.DELSCI DI1 JOHAUG Therese NOR 441 2 WENG Heidi NOR 316 3 DIGGINS Jessica USA 285 4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 272 5 MAUBET BJORNSEN Sadie USA 251 6 PARMAKOSKI Krista FIN 231 7 NEPRYAEVA Natalia RUS 170 8 NILSSON Stina SWE 164 9 WENG Tiril Udnes NOR 158 10 SUNDLING Jonna SWE 153 37 SCARDONI Lucia ITA 25 39 LAURENT Greta ITA 23 59 FRANCHI Francesca ITA 3DISTANCE 1 ...

