Babbo Natale che pippa cocaina | il maglione che fa discutere | “Sappiamo tutti come

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019)la. Walmart questa volta l’ha fatta grossa. Sul sito web canadese dell’azienda è stato messo in vendita unnatalizio alquanto discutibile. No, non parliamo delcon la renna indossato da Colin Firth ne Il diario di Bridget Jones. Bensì di una maglia/pigiama, blu cobaltosfondo, polsini e colletto rosso fuoco, che raffigura unseduto su una poltrona, tutto felice perché di lì a poco si pipperà tre belle strisce di neve disposte sul tavolino davanti a lui. Se poi ci aggiungiamo la scritta “let it snow”compimento del capolavoro d’alta moda la polemica è servita. Ma attenzione,nei migliori film c’è il colpo di scena. Non basta una raffigurazione del buon vecchio Santa Claus afflitto dalla fatica che prova a ritirarsi su con un metodo non proprio salutare. Ecco la descrizione del prodotto nella pagina che accompagna la ...

poliziadistato : Si chiama Guido ed è un aiutante di Babbo Natale. Ripara e sistema giocattoli vecchi e rotti per donarli a bambini… - matteosalvinimi : Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? - matteosalvinimi : Elfo in azione nell’ufficio postale di Babbo Natale?? -