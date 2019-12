Australia | 13enne muore per diagnosi errata

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019)- Il medico del ragazzo gli aveva diagnosticato una banale gastroenterite, ma una settimana dopo è morto di appendicite. A due anni di distanza, vanno avanti le indagini per appurare le responsabilità dell’accaduto., ragazzoper appendicite Nel 2017 la cronacana aveva riportato la clamorosa morte di un. Luca Raso, all’epoca aveva accusato problemi nel camminare, vomito, diarrea, perdito di peso, inappetenza e letargia. Sintomi che il medico aveva diagnosticato come semplice gastroenterite, ma poco tempo dopo il ragazzo morì, cadendo sul pavimento del bagno e furono inutili i soccosi dell’ospedale. A quanto risulta, era stato in precedenza esaminato due volte dal dottor Paul Bilokopytov al Nelson Bay Medical Group, che gli aveva diagnosticato una gastroenterite virale. Successivamente l’autopsia fatta dal medico legale ...

