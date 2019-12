Accordi&Disaccordi Nove | Giuseppe Conte | “Non ho la velleità di fare un mio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Non ho ladiun mio partito, ci sono mille modi perpolitica”. Il presidente del Consiglio, ospite dell’ultima puntata della stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio ha smentito le voci che lo vorrebbero a capo di un nuovo partito politico che raccolga il consenso che si è creato intorno alla sua figura. “Non è questa la mia missione, la mia prospettiva – ha spiegato il premier – A me piace far politica e mi sto cimentando in qualcosa del tutto nuovo”. Del resto, ha detto l’ex avvocato “mi sento talmente onorato, orgoglioso di far qualcosa per il mio Paese che trovo davvero una grande responsabilità, ma la vivo veramente con entusiasmo e piacere“.ha ammesso di non vedersi un domani ...

petergomezblog : Conte ad Accordi&Disaccordi: “A Di Maio ho detto che al M5s servono rinnovamento e partecipazione. Il Pd? E’ più co… - Tg3web : A 4 anni dagli accordi di Parigi, sono pochi i Governi che hanno trasformato le promesse in fatti per combattere la… - Radio1Rai : ??@FurlanAnnamaria @CislNazionale a @radioanchio: 'Questione #Ilva non riguarda solo Taranto ma tutta Italia. La pro… -