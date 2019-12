14 dicembre 2003 | Saddam Hussein viene catturato a Tikrit

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019)termina la sua fuga dalle forze americane il 14. L’ex rais dell’Iraq si nascondeva a. Il 14gli Stati Uniti annunciano al mondo la cattura di. “We got him!” Paul Bremer, capo dell’autorità provvisoria in Iraq, dichiara: “Ladies and gentlemen, we got him“. La cattura diDopo l’operazione militare lanciata a marzo,aveva perso il potere e si era dato alla fuga. Il cerchio intorno all’ex rais si stringeva sempre di più, nella zona di, a nord-ovest di Baghdad, luogo natale e feudo del 66enne. L’Operazione Alba Rossa si concluse con la cattura dell’ex dittatore, scovato in un buco di ragno, assieme a due guardie del corpo. https://www.youtube.com/watch?v=WcveUNSzjZk Processo e impiccagione Sottoposto a ...

