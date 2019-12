X Factor 13 | vince la piccola Sofia | grazie all’inedito più amato

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Alla fine dei giochi di X2019 are non sono stati La Sierra, il gruppo favorito dai bookmaker, e nemmeno i Booda, veri animali da palcoscenico che hanno (ri)animato una edizione altrimenti decisamente moscia, ma laTornambene, uno scricciolo di 17 anni portato alla vittoria, più che dalle esibizioni non memorabili, da un inedito bellissimo. “A domani per sempre”, scritto a soli 14 anni, che ha fatto la differenza. Perché questa edizioni di X, dati alla mano, non ha brillato né per ascolti (quasi dimezzati rispetto allo scorso anno) né per una giuria, rinnovata in toto, che non ha saputo colmare l’assenza dei vari Fedez, Manuel Agnelli o Mara Maionchi (quest’anno del tutto “spenta”, quindi non pervenuta) delle scorse edizioni. Malika è stata una piacevole scoperta, per cultura musicale ed eleganza nei giudizi, anche ...

