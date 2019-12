Vieni da me | Ivana Mrazova riceve una sorpresa inaspettata da Luca Onestini

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019)da me:fa unaromantica aTutto può succedere ada me e oggi Caterina Balivo è stata la complice di unadi, sua fidanzata da due anni. Anche se un ospite furbo, che segue la trasmissione di Rai1, sa che quando viene fatto accomodare su una poltrona dietro al pubblico invece di averne un’altra davanti con la conduttrice che fa le classiche domande,è rimasta piacevolmente colpita dalla romanticadel suo fidanzato che non solo le ha letto una lettera colma di amore, ma le ha anche donato un bel mazzo di rose rosse dicendole un “Ti amo da morire”. Ovviamentesi è commossa.sposa? La confessione ada me: “Prima devo laurearmi” Quando una coppia si ama da due anni e non ha mai avuto l’ombra ...

Unf_Tweet : E' TEMPO DI NOZZE? #LucaOnestini, la dichiarazione d’amore per #IvanaMrazova a #Vienidame: si sposano? (Foto) -