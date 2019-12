Titoli e aperture | il terremoto BoJo domina nei quotidiani in edicola

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il trionfo del premier conservatore Boris Johnson (368 seggi) sul laburista Jeremy Corbyn (191). Con una maggioranza assoluta. Una disfatta, invece, per il leader dei laburisti Corbyn: circa settanta seggi in meno, mai così male dagli anni '30. Gli inglesi vogliono la Brexit. Vola la sterlina. Dunque, Boris Johnson ha vinto e il Regno Unito procede ora a grandi passi verso l'uscita dall'Unione europea. Lunghe le file per il voto: secondo i primi calcoli, hanno votato due milioni di persone in più rispetto al 2017. CORRIERE DELLA SERA Trionfa Johnson, Brexit più vicina Gli exit poll: larga maggioranza ai conservatori, uscita rapida dalla Ue. Sconfitta di Corbyn​ LA REPUBBLICA Europa bye-bye Trionfa Boris Johnson, i conservatori hanno la maggioranza assoluta: Brexit vicina. Disfatta per Corbyn, il Labour perde 70 seggi Dai tempi di Thatcher, mai una vittoria così ampia per i ...

