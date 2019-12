Quanto ha speso la regina Elisabetta per i regali di Natale? Cifre da capogiro

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sapetehaquest’anno laper fare idi? Svelate nel dettaglio leda. IldellaLe vacanze disono alle porte anche per la, che attende con ansia di potersi rifugiare per qualche settimana nella tenuta di Sandringham, lontana dagli scandali che l’attendono a Londra. Sebbene quest’anno non ci saranno Harry, Meghan e il piccolo Archie, la Sovrana si godrà comunque la compagnia della sua famiglia numerosa. Come ogni anno sembra che la Royal Family sia pronta a seguire una serie di tradizioni. Prima tra tutte la Messa di, a cui prenderanno parte tutti i membri della famiglia. Secondo le indiscrezioni, inoltre, sarà il principe Filippo a decorare l’albero di. Nel tardo pomeriggio, infine, è prevista l’apertura dei. Macosta alla ...

Paoblog : @mimandaRai3 Con la Carta convenzionata con #Altroconsumo al momento del rinnovo annuale mi restituiscono lo 0,2% d… - Furioso_Furio : L’anno scorso ho speso di riscaldamento quasi quanto ho speso di affitto. Siamo sicuri di poterci permettere un abb… - AndreaSpagnol15 : @Damians84dTrani @SimoneAvsim Domanda, ma quanto avete speso per Sensi, Barella, Lazaro, Antonio Conte e Lukaku per… -