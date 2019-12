Pago | da Temptation Island al Grande Fratello Vip | l’annuncio

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila e Aristide Malnati, ancheha confermato che sarà nella casa delVip.alVip Aumenta sempre di più la lista di nomi che entreranno a far parte della quarta edizione delVip: tra i famosi che faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia c’è anche. Il cantante, tornato single dopo la fine della storia con Serena Enardu, ha preso già parte aVip, e sono tanti in attesa di sapere come stia ora che con Serena l’amore è definitivamente naufragato. In passatoè stato legato alla showgirl Miriana Trevisan, con la quale ha avuto sua figlia Nicola. I due sono rimasti in ottimi rapporti, ed è stata proprio la showgirl a rivelare che il cantante le avesse parlato del suo ...

