Morto Danny Aiello | attore del Padrino e ‘pizzaiolo’ per Spike Lee

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si è spento giovedì 12 dicembre l’, i cui ruoli in ‘Parte II’, ‘Stregata dalla Luna’ e ‘Fa’ la cosa giusta’ lo hanno reso uno dei volti più familiari e ammirati del cinema americano degli ultimi decenni. L’uomo èin una struttura medica del New Jersey a seguito di una malattia improvvisa. Aveva 86 anni. La notizia della sua morte è stata segnalata dal sito di gossip Tmz (che ha attribuito la sua morte a un’infezione) e poi da Fox News, che ha riportato la conferma della morte da parte del suo agente letterario., la carriera La svolta cinematografica diè arrivata nel 1973 con un ruolo di supporto nel film drammatico di baseball ‘Batte il tamburo lentamente’ con Robert De Niro. L’anno successivo interpretò il mafioso Tony Rosato ne ‘Ilparte ...

