Marco Carta | l’incubo del furto alla Rinascente continua dopo l’assoluzione

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Credevamo si fosse conclusa condi fine ottobre la brutta vicenda delin cui è stato coinvolto. Ma oraper il cantante ricomincia, con un ricorso in appello da parte della Procura. Per il 17 dicembre è stata fissata la sentenza per l’amica Fabiana Muscas, che secondo gli avvocati sarebbe l’unica responsabile del. A quanto pare, però, la questione si riapre la questione anche per l’ex allievo di Amici. Il ricorso Con 28 pagine di ricorso in appello la Procura sembra non essere affatto d’accordo con il verdetto che ha assolto completamente il cantante. Come su richiesta del pm la Procura ritiene chedebba scontare 8 mesi di carcere per aver contribuito aldi 6 magliette presso Ladi Milano, lo scorso 31 maggio. Quel sabato l’ex allievo di Amici, insiemeMuscas, avrebbe ...

zazoomnews : Marco Carta la procura ricorre in appello contro l’assoluzione: “Va condannato a 8 mesi” - #Marco #Carta #procura… - PPicerni : Marco Carta, pm ricorre in appello: 'Condannarlo a 8 mesi' - LuReFra : @Corriere Ma chi cazz'è Marco Carta? Se ha rubato dategli la pena commisurata altrimenti lasciatelo libero ma non c… -