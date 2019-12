Marco Carta assolto per il furto di magliette Pm presenta ricorso | condannarlo a otto

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019)nel processo per ildellealla Rinascente. L’avvocato del cantante: “La vicenda gli ha procurato molti problemi”. MILANO – Processo a, il cantante è statoper ildellealla Rinascente. Il cantante aveva chiesto il rito abbreviato condizionato all’acquisizione dei filmati delle telecamere. Nelle scorse settimane la difesa si era detta convinta che le nuove testimonianze raccolte potessero provare l’estraneità dell’artista che si trovava sul banco degli imputati. In sede processuale, il Pm aveva chiestomesi per ildelle. I giudici hanno accolto la tesi della difesa optando per l’assoluzione dell’imputato. A distanza di poche settimane dalla sentenza, il pm è tornato a chiedere la condanna del cantantendo ...

