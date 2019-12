Fiorentina | Dalbert | «Firenze la scelta migliore per me Se segno contro l’Inter? Esulto!»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), il difensore della violaha presentato il prossimo match che vedrà la squadra di Montella affrontare l’Inter Sarà una gara importantissima anche e soprattutto per Vincenzo Montella quella che vedrà lal’Inter. Intantoha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere dello Sport in cui parla proprio del suo passaggio da Milano a. «Così è la vita. Ha deciso l’allenatore ed io volevo ritagliarmi maggiore spazio. E l’esperienza allaè stata lache potessi fare. Seesulto? Assolutamente sì. E’ questione di rispetto, nei confronti dellache ha creduto in me e della tifoseria, che mi ha sempre sostenuto». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Fiorentina, Dalbert: 'L'Inter non è invincibile, vogliamo batterli per Ribery': Dalbert, terzino di proprietà dell'… - Fiorentinanews : Dalbert: 'Di motivi per fare bene ne abbiamo uno più di mille. Non c'è battaglia tra me e Biraghi; dobbiamo vincere… - Fiorentinanews : Dalbert: 'L'esperienza alla Fiorentina è stata la scelta migliore che potessi fare. Io non penso al fatto che possa… -