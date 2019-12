Ecco perché Putin e Trump devono raggiungere un nuovo accordo sulla proliferazione

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La fine del Trattato Inf (Intermediate-range Nucleare Forces), siglato tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel 1987 che metteva al bando i missili balistici di raggio medio e intermedio (gittata compresa tra i 500 e i 5500 chilometri), è forse l’evento che più ha caratterizzato la politica estera nell’ultimo decennio ed è quello che sicuramente caratterizzerà quella del futuro. Il Trattato, come abbiamo già avuto modo di dire più volte, era ormai diventato obsoleto: le potenze regionali emergenti, in particolare la Cina, hanno nei loro arsenali un numero consistente di missili di questo tipo (definiti Mrmb e Irbm) in grado di trasportare anche più di una testata nucleare e che stanno raggiungendo una precisione sempre maggiore, facendone quindi, potenzialmente ed in futuro, degli strumenti per un “primo colpo” (in inglese first strike) atomico. Occorreva quindi, ...

