Conte da Bruxelles | “Abbiamo riforme da offrire al Paese”

La conferenza stampa di

da: "Altre uscite dalla maggioranza? Chi vuole può lavorare con noi fino al 2023". (BELGIO) – Al termine della due giorni del Consiglio Europeo, in conferenza stampa il premier si è voluto soffermare sulle ultime uscite dalla maggioranza: "Chi vuole lavorare con questa coalizione – ha precisato il leader italiano – ha la possibilità di farlo fino al 2023. Può capitare che qualcuno si senta trascurato ma noi siamo solo all'inizio e abbiamo tante da al Paese. Non prevedo ulteriori passi indietro". La conferenza stampa del premier Il premier si è soffermato anche sui cosiddetti 'cambi di casacca', tanto stato da Di Maio: "Ci sono contrapposte esigenze e interessi di gioco. Io sarei per rendere più difficile questi passaggi ...

