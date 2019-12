Barbara Capponi al posto di Valentina Bisti Poletti | “Non è un pollaio”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Unomattina,sostituita da. Roberto: “Che non sia un pollaio” Nuova padrona di casa, anche se solo provvisoriamente, a partire da oggi a Unomattina:ha infatti preso ildi, sostituita fino a venerdì prossimo, per impegni di lavoro all’estero. E proprio sulla sostituzione dicon, Robertoha ironizzato all’inizio della puntata di Unomattina di oggi, venerdì 13 dicembre 2019. Presentando la nuova collega (già intervenuta alla fine dell’appuntamento di ieri), il giornalista ha ironizzato sui loro cognomi, affermando: “… auguriamoci che non sia un pollaio!”. Robertopresenta, sostituta di. Lei: “Sono abituata…” “Buongiorno al pubblico di Unomattina e ...

