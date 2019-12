Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 20 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio duro intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al consiglio comunale straordinario a Milano per i 50 anni dalla strage di piazza Fontana al capo dello Stato ha parlato di disinvolte manipolazione strumentali del passato persistenti riscritture di avvenimenti Tentazioni revisionistiche alimentano interpretazione Oscure entro le quali si pretende di attingere versione uso settario nel tentativo di convalidare a posteriori scelte di schieramento opinioni di ieri queste le parole durissime delle Presidente della Repubblica incontrato Le vedove dell’anarchico Giuseppe Pinelli Licia e del commissario Luigi Calabresi Gemma il senatore pentastellato Grassi ha lasciato i 5 Stelle per passare alla legaattacca Grazie alleghi anche un listino prezzi sul ...

