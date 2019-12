‘Tassa della fortuna’ | aumentano le tasse su giochi e lotterie

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dal primo marzo sale al 20% il prelievo sulle vincite oltre i 500 euro, comprese quelle alleistantanee come i Gratta e Vinci. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio del Senato. Nel caso delle vincite alle new slot sopra i 200 euro, dal 15 gennaio il prelievo sale al 20%. … L'articolo ‘Tassafortuna’:lesuproviene da www.meteoweek.com.

