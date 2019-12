Sport Invernali | calendario 13-15 dicembre | orari | tv | streaming e programma di tutte le

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il weekend del 13-15sarà particolarmente intenso per gli, ilè molto infitto con una serie di eventi che regaleranno grande spettacolo a tutti gli appassionati delle discipline sulla neve e sul ghiaccio. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Europa, gli uomini saranno impegnati in Val d’Isere con gigante e slalom anche se la bufera di neve che si è abbattuta sulla località francese rende ilparticolarmente incerto mentre le donne si cimenteranno con superG e slalom parallelo a St. Moritz. La Coppa del Mondo di biathlon ci offrirà sprint, inseguimento e staffette a Hochfilzen mentre quella di sci di fondo offrirà sprint e 10/15 km in tecnica libera a Davos. Da non perdere poi le gare di snowboardcross a Montafon, il PGS di snowboard a Cortina, le gare di freestyle, il salto con gli sci oltre aglidi budello in Nordamerica. Di ...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Milano capitale del Ghiaccio, Arena per il pattinaggio? #Coni #Giochi2026 - Gazzetta_it : Milano capitale del Ghiaccio, Arena per il pattinaggio? #Coni #Giochi2026 - cpaonlus : Sci alpino: nel supergigante di Coppa Europa a Santa Caterina top five in 21 centesimi - Fisi Alpi Centrali - Feder… -