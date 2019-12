Piattaforma Rousseau al voto sul team del futuro Ci sono Taverna e Toninelli

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Gli iscritti M5s posvotare da questa mattina e fino a sabato, su, per decidere i componenti deldele confermare o meno i nominativi dei facilitatori nazionali delle 6 aree organizzative proposti dal capo politico Luigi Di Maio.La ratifica del web riguarda le nomine alla formazione e personale (Barbara Floridia), alla Comunicazione (Emilio Carelli), l’attivismo locale (Paola), le campagne elettorali (Danilo), il supporto agli Enti locali amministrati dal Movimento 5 Stelle (Ignazio Corrao) e il coordinamento e affari interni (Enrica Sabatini).Oltre ai nomi proposti da Di Maio, cipoi gli autocandidati come “facilitatori” che propongono anche una loro squadra: il blog avverte tuttavia che per ogni area è pervenuta una sola proposta di squadra e che pertanto i “proponenti entrano a far parte ...

