Milano | il piccolo Gabry ha vinto la battaglia contro una malattia rarissima e può

Leggi la notizia su newscronaca.myblog

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ce l’ha fatta ilGabriele. Il bambino è stato dimesso ieri dall’ospedale di Brescia dopo un trapianto di midollo andato a buon fine. Era l’unico in Italia ad avere la “Sifd”, anemia sideroblastica congenita con immunodeficienza dei linfociti B, febbri periodiche e ritardi dello sviluppo. Una patologia, riscontrata in soltanto venti persone al mondo. Ora può riunirsi alla sua mamma e al suo papà. La sua storia ha acquistato visibilità lo scorso aprile, quando la mamma, Filomena Rinaldi, aveva condiviso sui social la tragica patologia del figlio: “Gabriele è un dolcissimo bimbo di 19 mesi pieno di vita e di gioia, ma non è come tutti: è affetto da Sifd una sindrome rara. Anzi direi esclusiva… 20 casi noti nel mondo come lui. Un caso unico in Italia. Tra gli aspetti più catastrofici di questa sindrome ci sono ...

ItaliaViva : Milano, ieri sera sold out il Piccolo Teatro Strehler per il nostro evento con @matteorenzi, @elenabonetti e il pro… - lievemente : RT @MinervaMcGrani1: Non ho parole, sono senza ritegno! Il patologo che ha eseguito l'autopsia al piccolo Zakaria, morto a 5 mesi 24 ore do… - sotirias : RT @MinervaMcGrani1: Non ho parole, sono senza ritegno! Il patologo che ha eseguito l'autopsia al piccolo Zakaria, morto a 5 mesi 24 ore do… -