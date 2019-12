Lui la tradisce | lei lo becca grazie a un orologio | la storia fa il giro del mondo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Natale è ormai alle porte, ma fate attenzione ai pacchetti che mettete sotto l’albero. Soprattutto sotto l’albero del vostro partner. Soprattutto se siete dei traditori. Lo sa bene l’ex compagno di Jane Slater, l’astuta protagonista di questaincredibile. L’ex compagno smascherato da un dispositivo elettronico Che c’è di meglio di condividere l’allenamento fisico con il proprio partner? Sostegno reciproco, motivazione, divertimento, gioco di squadra e, perché no, perfino un tocco afrodisiaco da aggiungere alla vita di coppia. È quello che avrà pensato l’ex compagno di Jane Slater quando le ha regalato un celebre modello di smartwatch pensato proprio per l’attività fisica. Ancora meglio: l’uomo aveva comprato ben due dispositivi, così da sincronizzare il suo monitoraggio dell’attività fisico-cardiaca a quello ...

