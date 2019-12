La prima formazione titolare di Gattuso

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I possibili titolari schierati da ”Ringhio Star” nel match contro il Parma Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha già diramato unaipotesi riguardo alla possibilecon cui partirà Gennaronel match contro il Parma. Ciò che più spicca probabilmente è l’assenza di Lorenzo Insigne, per il quale ieri in conferenza stampa ha speso parole di apprezzamento verso di lui ed il suo impiego. La Rosea infatti non lo inserisce tra i probabili 11 che partiranno titolari con il neo allenatore del Napoli. Tra gli spunti interessanti ci sono sicuramente le assenze di Dries Mertens e Josè Maria Callejon, entrambi annunciati in partenza già nella precedente gestione Ancelotti. Le idee di ”Ringhio Star” sono ben chiare e lo ha già ribadito ieri. Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Elmas; Lozano, Milik, ...

