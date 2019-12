La Libia sta per saltare Più di 700mila migranti in fuga Di Maio | non sono tutti

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sull’altra sponda del Mediterraneo c’è una bomba innescata. Una bomba umanitaria pronta ad esplodere e a mandare in frantumi i fragili accordi che, su input dell’Italia, iniziano ad essere stretti in Europa per far fronte al problema dei. Come ha specificato ieri, parlando davanti alla Commissione Schengen, il ministro degli esteri Luigi Di, al momentoinfattile persone fuggite dai loro Paesi e presenti in. Un esercito che, se dovesse all’improvviso partire alla volta delle coste italiane, renderebbe quasi impossibile continuare a coinvolgere gli altri Paesi Ue nel farsi carico dei tanti africani in cerca di una speranza sul suolo europeo. Gli stessi accordi stretti a Malta dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese, del resto, si basano proprio su numeri contenuti di sbarchi. E l’ipotesi di un esodo, visto che la situazione a Tripoli è fuori ...

