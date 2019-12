Israele | tempo scaduto per formare il governo Knesset | sciolta | elezioni il 2 marzo

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019)andrà al voto per la terza volta in un anno. Laè statadopo il termine di mezzanotte per la formazione di un nuovo. GERUSALEMME –tornerà alle urne per la terza volta in un anno. Alla mezzanotte di ieri, infatti. èil termine di 21 giorni previsto dalla legge israeliana perché laformasse un nuovoIl Parlamento si è dunque sciolto, ma i deputati sono rimasti a discutere fino a tarda notte il provvedimento che fissa modalità la data del voto. E’ stata infine confermata la data del 22020, già stabilita nei giorni scorsi dai due maggiori partiti, blu-bianco e Likud. Di norma la nuova consultazione, la terza in un anno, circostanza senza precedenti, avrebbe dovuto svolgersi il 10, che coincide però con la festa ebraica di Purim. ...

s_parisi : Se ne va Piero Terracina. Il tempo scorre, i sopravvissuti ci lasciano. Quando testimoni non ci saranno più, storic… - lodeate_it : Giovedì 12 dicembre 2019, II Settimana Tempo di Avvento - - f_passerini94 : Rendetevi conto che in israele ci sono terroristi pagati sia dalla PA perche ritenuti martiri e allo stesso tempo f… -