Gabriel Jesus esagera | “A volte mi sparerei in testa”

Leggi la notizia su inews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019), parole inquietanti dopo la super tripletta in Champions League. “Amiin testa”, ha confessato il brasiliano svelando una certa ossessione. “Vorrei spararmi in testa”. Parole choc di. Il brasiliano, reduce dalla tripletta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, usa termini fortissimi e inquietanti all’indomani della notte di … L'articolo: “Amiin testa” proviene da www.inews24.it.

indiavolati : RT @_emme95: È inutile che fumano in tl, ormai Lautaro è considerato come gli Mbappe, i Gabriel Jesus i Joao Felix, capisco che il culo bru… - FUTINSIDE1 : ??????????????Qui penso lo stesso di Gabriel Jesus con Rashford. Altre opzioni sarebbero: Shaw, Winks, Rose, Smalling, Lallana, Grey, ... - GiovanniCarli8 : RT @_emme95: È inutile che fumano in tl, ormai Lautaro è considerato come gli Mbappe, i Gabriel Jesus i Joao Felix, capisco che il culo bru… -