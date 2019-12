Chiara Nasti pubblica una vecchia foto e il web nota | Eri più bella prima

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Influencer da più di un milione di follower,è spesso oggetto di critica e una delle ultimepostate su Instagram ha scatenato i commenti negativi degli hater. Recentemente protagonista di Live! Non è la d’Urso, dove è stata scambiata dalla conduttrice per una sua famosa collega,Biasi, laha commentato con ironia la gaffe di Barbara strappando un sorriso a gran parte del web. “Non si sbaglieranno quando dovranno fare il bonifico”, ha detto lei con il sorriso sulle labbra e divertita per quanto accaduto.Sempre pronta a rubare la scena a chi, come lei, fa l’influencer,ha voluto condividere con i suoi follower un vecchio scatto di quando aveva 15 anni, forse uno di quelli che hanno segnato il suo esordio sul web. Non troppo diversa da come appare oggi, la giovane napoletana, che ha già ammesso di essersi rifatta il seno, aveva forme del tutto ...

trash_italiano : Quando ti scambiano per Chiara Nasti e non ti danno neanche gli 80.000€. #noneladurso - ChiccoseDOC : “STRISCIA LA NOTIZIA”: LA GAFFE DI BARBARA D’URSO, A “LIVE – NON E’ LA D’URSO”, CON LO SCAMBIO DI INFLUENCERS TRA C… - GenovaOn : Chiara Nasti risponde alla gaffe di Barbara d’Urso: “Non si confonderanno quando dovranno farmi il bonifico”… -