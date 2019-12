Buffon sull’Inter | «Sarebbe stato fantastico avere 4 squadre agli ottavi»

Leggi la notizia su calcionews24

Gigi Buffon ha parlato delle prestazioni delle italiane in Champions: «Mi spiace per l'eliminazione dell'Inter» Gigi Buffon è dispiaciuto che l'Inter sia uscita dalla Champions League, l'ha rivelato in un post sulla sua app: «Mi spiace per l'eliminazione dell'Inter: per il calcio italiano portare quattro» Ha poi fatto le congratulazione a Napoli e Atalanta: «In attesa dei sorteggi di lunedì, voglio fare i miei personali complimenti al Napoli e all'Atalanta per il passaggio del turno».

